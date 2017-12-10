Прямой эфир

Украинские зарплаты назвали самыми низкими в Европе

0
Фото: Global Look Press/Sergey Kovalev
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Аналитический центр Texty.org.ua изучил, сколько остается у работающего человека в той или иной стране Европы после выплаты налогов.

Оказалось, что наименьший средний заработок после налогообложения на Украине (€190). Немногим лучше ситуация в Молдавии (€216) и Азербайджане (€232).

Самая высокая средняя зарплата в Швейцарии (€4421), Исландии (€3440) и Норвегии (€3405). Показатель России составляет €474.

Ранее глава МИД Украины Павел Климкин заявил о спасении экономики Польши руками украинцев. По его словам, там сейчас находятся около 1 млн граждан Украины.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Возвращение Януковича одобрили 92% украинских телезрителей
Климкин согласился с доводами Совета Европы по закону об образовании


 

Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «Мультимедийный информационный центр «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017