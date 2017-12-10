Украинские зарплаты назвали самыми низкими в Европе

Аналитический центр Texty.org.ua изучил, сколько остается у работающего человека в той или иной стране Европы после выплаты налогов.

Оказалось, что наименьший средний заработок после налогообложения на Украине (€190). Немногим лучше ситуация в Молдавии (€216) и Азербайджане (€232).

Самая высокая средняя зарплата в Швейцарии (€4421), Исландии (€3440) и Норвегии (€3405). Показатель России составляет €474.

Ранее глава МИД Украины Павел Климкин заявил о спасении экономики Польши руками украинцев. По его словам, там сейчас находятся около 1 млн граждан Украины.



