Климкин согласился с доводами Совета Европы по закону об образовании

Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что Киев реализует выводы Венецианской комиссии Совета Европы, раскритиковавшей новый украинский закон об образовании.

«Венецианская комиссия на стороне справедливости, и называется это «демократия через право». Поэтому мы обратились и получили результат. Над его реализацией и будем работать с общинами. Точка», — приводит слова Климкина «Газета.ру».

Напомним, ранее Венецианская комиссия указала Киеву на дискриминацию национальных меньшинств и рекомендовала внести поправки в положение статьи о языках. В заявлении говорится, что статья о языках нацменьшинств дает правовую основу для преподавания некоторых предметов на языках ЕС, но не дает таковой для русского языка.