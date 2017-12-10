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Климкин согласился с доводами Совета Европы по закону об образовании

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Фото: TASS/Zuma/Mateusz Wlodarczyk
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Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что Киев реализует выводы Венецианской комиссии Совета Европы, раскритиковавшей новый украинский закон об образовании.

«Венецианская комиссия на стороне справедливости, и называется это «демократия через право». Поэтому мы обратились и получили результат. Над его реализацией и будем работать с общинами. Точка», — приводит слова Климкина «Газета.ру».

Напомним, ранее Венецианская комиссия указала Киеву на дискриминацию национальных меньшинств и рекомендовала внести поправки в положение статьи о языках. В заявлении говорится, что статья о языках нацменьшинств дает правовую основу для преподавания некоторых предметов на языках ЕС, но не дает таковой для русского языка.

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