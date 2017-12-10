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Возвращение Януковича одобрили 92% украинских телезрителей

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Фото: TACC/Антон Новодережкин
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Подавляющее большинство зрителей украинского канала NewsOne проголосовали за возвращение власти свергнутого в 2014 году президента Виктора Януковича.

Как сообщает «РИА Новости», опрос проводился в эфире программы «Субъективные итоги с Анной Герман» вечером 9 декабря.

Зрителям задали вопрос: «Если бы перед вами сейчас стоял выбор — выбрать прошлую преступную власть или нынешнюю, за кого бы вы проголосовали?»

Отмечается, что свой выбор в ходе телепередачи сделали 47 181 человек. Из них 92% предпочли власть, которая была до «евромайдана».

Деятельность NewsOne вызывает недовольство у ряда радикальных политических сил на Украине. Так, 3 декабря неизвестные заблокировали здание телеканала в Киеве, пояснив это несогласием с политикой NewsOne.

Радикалы потребовали извинений от депутата парламента и собственника телеканала Евгения Мураева, который назвал «евромайдан» государственным переворотом. Позже глава украинского МВД Арсен Аваков призвал радикалов прекратить блокирование здания, а владельцев телеканала — «прекратить провоцировать людей».

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