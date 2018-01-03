Чижов заявил о росте в ЕС раздражения от ситуации на Украине

Постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов заявил, что в Евросоюзе растет осознание необходимости поддержания нормальных отношений с Москвой.

По его словам, для экономики стран Евросоюза «становится все более ощутимым негативный эффект от ограничительных мер».

Кроме того, Чижов подчеркнул, что в ЕС «растет не только усталость, но и раздражение от того, что происходит на Украине».

«Эти три параллельных потока фактов и аргументов сливаются воедино в мощный стимул для пересмотра нынешней позиции ЕС», — приводит слова постпреда «Интерфакс».

Ранее Чижов заявил, что вероятность отмены Евросоюзом санкций против РФ есть, и 2018 год покажет, насколько она велика.