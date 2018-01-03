Посол Украины в Канаде призвал расширить санкции против России

Посол Украины в Канаде Андрей Шевченко попросил расширить канадские санкции, введенных против «нарушителей прав человека из России».

По его словам, согласно с одобренным в конце 2017 года в Канаде «актом Магнитского» первые 30 граждан России «уже попали под персональные санкции», передает «Газета.ру».

Также Шевченко выразил надежду на то, что в будущем можно будет применить этот закон «против тех россиян, которые преследуют украинцев в Донбассе и на территории России».

Ранее представитель Болгарии, которая с началом 2018 года стала ротационным председателем Совета ЕС, Лиляна Павлова назвала отмену санкций против РФ приоритетом для страны.



