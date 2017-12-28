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МИД заявил о зеркальном ответе России на новые санкции США

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Фото: ТАСС/Красильников Станислав
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Россия зеркально ответит на новые санкции, которые планируют ввести США. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова на брифинге в четверг. 

«Мы вынуждены отвечать зеркально на всё, что предпринимают наши партнеры в отношении РФ в агрессивном плане», — сказала она журналистам.

Как писал портал iz.ru 25 декабря, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил об обеспокоенности Москвы в связи с возможным введением новых ограничительных мер. 

Министр финансов России Антон Силуанов ранее рассказал, что стране грозят новые финансовые санкции, которые, скорее всего, коснутся выпуска гособлигаций. 

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