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Кремль обеспокоен возможными новыми санкциями США против России

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Возможные новые санкции США против России вызывают обеспокоенность Москвы. Об этом на брифинге в понедельник, 25 декабря, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. 

«Это, конечно, вызывает нашу обеспокоенность», — сказал он журналистам.

При этом он отметил, что Москва в этом вопросе будет руководствоваться принципом взаимности. 

«В случае когда в адрес России вводятся различные рестрикции, они, конечно, не могут оставаться без соответствующего ответа», — подчеркнул представитель Кремля. 

Напомним, минфин США 21 декабря объявил о введении санкций против сына генпрокурора РФ Артема Чайки. Всего санкции Соединенных Штатов коснутся 13 лиц и 39 организаций по всему миру. Также ведомство обвинило главу Чечни Рамзана Кадырова в причастности к внесудебным расправам и пыткам.

Министр финансов России Антон Силуанов ранее рассказал, что России грозят новые финансовые санкции, которые, скорее всего, коснутся выпуска гособлигаций. 

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