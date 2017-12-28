Чижов допустил вероятность отмены санкций в 2018 году

Вероятность отмены Евросоюзом санкций в отношении России есть, и 2018 год покажет, насколько она велика. Об этом постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов сообщил в эксклюзивном интервью «Известиям».

Комментируя вероятность снятия или снижения масштаба санкций в отношении России в 2018 году, Чижов отметил, что не хотел бы заниматься прогнозированием и гаданием.

«Вероятность есть. Насколько она велика, покажет наступающий год. Я говорю об этом процессе, сравнивая его в терминах ядерной физики с процессом накопления критической массы политической воли для того, чтобы Евросоюз смог вытянуть себя из того тупика, в который он загнал сам себя и наши отношения», — сообщил постпред России в Брюсселе.

По словам Чижова, российская сторона прикладывает усилия для того, чтобы отношения нормализовались как можно раньше.

«Когда политической воли окажется достаточно, чтобы переломить ход событий, предсказать не возьмется никто. Для того, чтобы это произошло скорее раньше, чем позже, мы и работаем», — подчеркнул постоянный представитель, добавив, что по его наблюдениям отношение к России в Европе «постепенно меняется в сторону большего уважения, большей симпатии».

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