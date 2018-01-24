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Только десятая часть населения Украины поддерживает политику властей

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Фото: Global Look Prees/Artur Widak
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Большинство граждан Украины (67%) недовольны политикой властей, действия руководства поддерживает только 12% населения республики. Об этом свидетельствуют итоги опроса, проведенного исследовательским центром «Ромир».

При этом в России опрос показал противоположные результаты: большинство граждан страны (57%) согласны с действиями властей, а о недоверии руководству заявили 27% опрошенных.

«Пятьдесят семь процентов россиян поддерживают действия своего правительства, 27% нет, тогда как 67% украинцев не разделяют политику власти и только 12% ее поддерживают», — приводит «РИА Новости» выдержку из доклада центра.

При это число людей, готовых участвовать в акциях протеста, на Украине гораздо выше, чем в России, — 42% против 15% соответственно.

1 января президент Украины Петр Порошенко в ходе новогоднего обращения к нации заявил, что главным ресурсом страны является оптимизм и вера в государство.

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