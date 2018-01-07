Экс-министр экономики Украины объяснил зависимость Киева от МВФ

Валютные резервы Украины в основном сформированы за счет внешних кредитов, заявил бывший министр экономики страны Виктор Суслов.

Он отметил, что правильным для страны решением было бы сократить объемы сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ), но сейчас это сделать уже невозможно. Если Киев прекратит сотрудничество с МВФ, он перестанет получать поддержку от Евросоюза и других международных партнеров, отметил Суслов.

«Можно посмотреть приложение к закону о госбюджете. Там предполагается получение огромных сумм по проектам перестройки инфраструктуры и финансирование энергоснабжения. Даже проекты строительства метро в Днепре, Харькове и Киеве завязаны на внешнее финансирование», — добавил он.

При этом Суслов отметил, что это те проекты, которые должны реализоваться за счет Мирового банка, а их не будет, МВФ не станет оказывать поддержку Украине.

Крупнейший кредитор Украины — МВФ — за три года программы кредитования выделил Киеву четыре транша на $8,5 млрд. Последний транш в $1млрд Украина получила в 2017 году, еще был перенесен на 2018 год, отмечает «Федеральное агентство новостей».