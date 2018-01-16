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Украина рискует потерять финансирование Всемирного банка

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Фото: commons.wikimedia.org/Victorgrigas
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Украина, приняв президентский законопроект об антикоррупционном суде в его нынешней редакции, нарушит взятые на себя обязательства. Об этом говорится в письме Всемирного банка (ВБ), направленного в Верховную раду.

Международная финансовая организация отмечает, что Киев должен привести законопроект в соответствие с рекомендациями Венецианской комиссии. В противном случае ВБ откажет Украине в кредите размером $800 млн, передает Strana.ua.

В частности, от украинских властей требуют изменить подсудность АКС и квалификационные требования к судьям. Кроме того, общественный совет должен получить право ветировать кадидатуры на работу судьями.

Ранее аналогичные требования были выдвинуты Международным валютным фондом. Письмо главы миссии МВФ Рона ван Родена было адресовано главе администрации президента Украины Игорю Райнину. В нем указывалось, что международная организация не примет законопроект в данной редакции.

Как писал портал iz.ru, ранее Евросоюз отказал Киеву в выделении €600 млн. Причиной отказа стало невыполнение украинскими властями четырех из 21 условия предоставления финансовой помощи. В частности, ЕС требует от Киева создания антикоррупционных судов.

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