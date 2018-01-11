Прямой эфир

ЕС рассказал о причинах отказа в предоставлении Киеву €600 млн

0
Фото: Global Look Press/imago stock&people
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Причиной отказа Евросоюза в выделении Киеву €600 млн стало невыполнение властями Украины четырех из 21 условия предоставления финансовой помощи. Об этом заявил глава представительства Европейского Союза на Украине Хьюг Мингарелли.

Он отметил в эфире «Украинского радио», что ЕС призывает Украину в срочном порядке создать Антикоррупционный суд, об этом сообщает «РИА Новости». Мингарелли указал, что возможность выделения Киеву нового транша не исключена, варианты ее предоставления и условия прорабатываются

Президент страны Петр Порошенко, уточнил представитель ЕС, лично обратился к президенту Европейской комиссии Жан-Клоду Юнкеру с просьбой о выделении средств. 

24 ноября президент Украины Петр Порошенко объявил, что власти страны договорились с руководством Евросоюза о возобновлении макрофинансовой помощи.

Евросоюз одобрил программу оказания финпомощи Киеву на сумму €1,8 миллиарда в 2015 году, выставив ряд требований. 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Экс-министр экономики Украины объяснил зависимость Киева от МВФ
Порошенко обещал первые суды над высокопоставленными коррупционерами

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017