ЕС рассказал о причинах отказа в предоставлении Киеву €600 млн

Причиной отказа Евросоюза в выделении Киеву €600 млн стало невыполнение властями Украины четырех из 21 условия предоставления финансовой помощи. Об этом заявил глава представительства Европейского Союза на Украине Хьюг Мингарелли.

Он отметил в эфире «Украинского радио», что ЕС призывает Украину в срочном порядке создать Антикоррупционный суд, об этом сообщает «РИА Новости». Мингарелли указал, что возможность выделения Киеву нового транша не исключена, варианты ее предоставления и условия прорабатываются

Президент страны Петр Порошенко, уточнил представитель ЕС, лично обратился к президенту Европейской комиссии Жан-Клоду Юнкеру с просьбой о выделении средств.

24 ноября президент Украины Петр Порошенко объявил, что власти страны договорились с руководством Евросоюза о возобновлении макрофинансовой помощи.

Евросоюз одобрил программу оказания финпомощи Киеву на сумму €1,8 миллиарда в 2015 году, выставив ряд требований.