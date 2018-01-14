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Украина возмутилась французскими глобусами с российским Крымом

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Фото: ТАСС/Бобылев Сергей
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Во Франции поступили в продажу глобусы с изображением Крыма как части России.

Глобусы пользуются популярностью у покупателей, но вызвали недовольство у представителей Украины, сообщает телеканал «Россия 24».

Так, первый секретарь по вопросам культуры посольства Украины во Франции Ирена Карпа заявила, что за созданием этих глобусов «стоят русские».

Однако выяснилось, что географический инвентарь заказан крупной издательской группой Франции Eyrolles.

Это уже не первый случай, когда Украина возмущается изображением российского Крыма. В ноябре украинский МИД потребовал объяснений у американской газеты The New York Times, в которой полуостров заштрихован одним цветом с Россией.

Крым вновь вошел в состав России в 2014 году после проведенного референдума, на котором более 95% жителей региона высказались за присоединение к РФ. Несмотря на это, Украина по-прежнему считает его своей территорией.

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