Клинцевич высмеял украинского генерала за слова о кораблях из Крыма

В головах высокопоставленных украинских чиновников давно сработали «скрытые подрывные устройства», считает первый замглавы оборонного комитета российского Совфеда Франц Клинцевич.

Так он прокомментировал слова украинского генерала Игоря Романенко о том, что при передаче украинской военной техники из Крыма ее необходимо тщательно проверить на наличие «скрытых подрывных устройств».

«Что называется, лучше молчать, чем говорить. Может, тогда и за умного сойдешь. Что касается нынешних и бывших киевских руководителей, то уже нет никакого смысла проверять наличие в их головах «скрытых подрывных устройств» — они уже давно сработали», — написал он в своем Facebook.

11 января президент РФ Владимир Путин 11 заявил о готовности передать Украине ее военную технику из Крыма. Он уточнил, что речь идет о «десятках кораблей, десятках боевых самолетов, состояние которых плачевно».