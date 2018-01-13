ПВО Крыма усилили вторым дивизионом С-400 «Триумф», зенитно-ракетная система (ЗРС) уже заступила на боевое дежурство. Информацию об этом распространили новостные агентства в субботу, 13 января.

«Вся группировка противовоздушной обороны Крыма оснащена самой современной, не знающей аналогов во всем мире зенитно-ракетной системой С-400», –– цитирует «Интерфакс» командующего 4-й армией ВВС и ПВО генерал-лейтенанта Виктора Севостьянова.

Местом дислокации дивизиона стал мыс Фиолент, комплекс будет контролировать границу с Украиной. Отмечается, что Киев проводит испытания крылатых ракет, что представляет опасность для полуострова. Так, 10 января пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что размещение в Крыму еще одного дивизиона С-400 является мерой по обеспечению своей безопасности.

Первый зенитный ракетный полк Южного военного округа (ЮВО), вооруженный системой С-400 «Триумф», заступил на боевое дежурство в Феодосии (Крым) в январе 2017 года.

С-400 — российская зенитная ракетная система большой и средней дальности. Она может обеспечивать одновременный обстрел до 36 целей с наведением на них до 72 ракет. Комплекс разработан научно-производственным объединением «Алмаз-Антей» и принят на вооружение Российской Федерации в 2007 году.