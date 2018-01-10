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Песков назвал защитной мерой размещение нового дивизиона С-400 в Крыму

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Фото: РИА Новости/Виталий Аньков
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя информацию о размещении в Крыму нового дивизиона зенитно-ракетного комплекса С-400, заявил, что это защитная мера.

«Мы знаем, что продолжается провокационная деятельность на российско-украинской границе в районе Крыма. И диверсионная деятельность продолжается. Поэтому, безусловно, принятие российской стороной всех необходимых мер по обеспечению своей безопасности не должно восприниматься как угроза», — заявил представитель Кремля, добавив, что у Москвы на подобные действия есть «полное суверенное право».

О том, что развернутый в Севастополе дивизион ЗРК С-400 будет контролировать границу с Украиной, источники сообщили ранее, 10 января. Его задача будет заключаться в обнаружении и уничтожении угрожающих Крыму воздушных объектов со стороны Украины.

Первый дивизион ЗРК был развернут в районе Феодосии весной 2017 года, второй комплекс С-400 «Триумф» заступит на боевое дежурство 12 января.

С-400 представляет собой российскую зенитно-ракетную систему большой и средней дальности. Она может обеспечивать одновременный обстрел до 36 целей с наведением на них до 72 ракет.  Разработкой ЗРК занималось научно-производственное объединение «Алмаз-Антей». На вооружение он был принят в 2007 году. 

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