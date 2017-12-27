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Турция купила у РФ четыре дивизиона С-400 на $2,5 млрд

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Фото: РИА Новости/Илья Питалев
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Турция покупает у Росси четыре дивизиона зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-400 на $2,5 млрд, причем 55% будет оплачено в кредит.

Информацию об этом распространил в среду, 27 декабря, генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов.

«Осталось только утвердить финальные документы. Могу сказать, что 45% общей суммы контракта они выплачивают в качестве аванса, 55% — российские кредитные средства», – цитирует сообщение «РИА Новости».

Россия поставит Турции первые комплексы противовоздушной обороны С-400 в начале 2020 года.

12 декабря портал iz.ru писал о том, что возможное приобретение Турцией зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) российского производства С-400 вызывает беспокойство у Вашингтона, поскольку у Турции больше не будет оперативной совместимости в рамках НАТО.

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