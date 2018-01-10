Новый дивизион С-400 возьмет под контроль границу с Украиной

Новый дивизион зенитно-ракетного комплекса С-400, развернутый в Севастополе, будет контролировать границу с Украиной. ЗРК С-400 возьмет под контроль воздушное пространство над Чонгаром и Армянском, об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник.

Первый дивизион ЗРК развернули в районе Феодосии весной минувшего года, второй комплекс С-400 «Триумф» заступит на боевое дежурство 12 января. Источник агентства рассказал, что задача второго дивизиона – обнаружение и уничтожение при необходимости угрожающие Крыму воздушные объекты со стороны Украины.

Отмечается, что Украина проводит испытания крылатых ракет, что представляет опасность для полуострова. «Во избежание «случайностей» в Крыму формируется эшелонированная система противовоздушной обороны», – указал он.

С-400 — российская зенитная ракетная система большой и средней дальности. Она может обеспечивать одновременный обстрел до 36 целей с наведением на них до 72 ракет. Комплекс разработан Научно-производственным объединением «Алмаз-Антей» и принят на вооружение Российской Федерации в 2007 году.

В конце декабря расчеты зенитных ракетных комплексов С-400 заступили на боевое дежурство по противовоздушной обороне в Приморском крае. В ноябре зенитные ракетные системы С-400 «Триумф» поступили на вооружение дислоцированной в Поволжье воинской части ПВО Центрального военного округа (ЦВО).