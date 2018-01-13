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Украинский генерал испугался принимать военную технику из Крыма

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Фото: REUTERS/Pavel Rebrov
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Заместитель начальника Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Игорь Романенко заявил, что в случае передачи украинской военной техники из Крыма, ее необходимо тщательно проверить на наличие «скрытых подрывных устройств».

«Надо туда направлять профессиональную группу, всесторонне изучить ситуацию, докладывать нашему военно-политическому руководству, в каком состоянии находится техника, чтобы принимать ее или нет», — цитирует генерала украинское издание «Апостроф».

В своих подозрениях он сослался на то, что после Второй мировой войны немцы и итальянцы якобы «заваривали подрывные устройства в корпуса кораблей», после чего взрывали их. В качестве примера он привел взрыв линкора «Новороссийск» в Севастополе в 1955 году.

Романенко известен своими скандальными высказываниями и прогнозами о России. Ранее он заявил, что строящийся между материковой частью России и Крымом мост якобы уязвим с военной точки зрения для ударов ракет.

Президент России Владимир Путин 11 января заявил о готовности передать Украине ее военную технику из Крыма. Известно, что сейчас украинские корабли находятся в плачевном состоянии

В Киеве завили, что предложение о передаче требует «очень тщательного изучения». По мнению российского сенатора Ольги Ковитиди, Украина не выразила «восторга» от данной идеи. 

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман предложил вместе с флотом вернуть Крым, после чего ему посоветовали проверится у психиатра

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