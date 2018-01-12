Гройсман предложил России вместе с военной техникой вернуть Крым

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман ответил на предложение президента России Владимира Путина вернуть украинской стороне военную технику из Крыма.

«Встречное предложение президенту России — предлагаю вместе с флотом вернуть Крым», — цитирует Гройсмана телеканал «112 Украина».

Украинский премьер также отметил, что полуостров страна готова «принять в ближайшее время».

Президент России Владимир Путин 11 января заявил о готовности передать Украине ее военную технику из Крыма. Он уточнил, что речь идет о «десятках кораблей, десятках боевых самолетов», которые находятся не в очень хорошем состоянии.

Командующий Военно-морскими силами Украины Игорь Воронченко в ответ на это заявил, что военная техника «не является хламом». По его словам, ремонта требуют только один корабль и несколько БТР.

Крым вошел в состав России весной 2014 года по итогам референдума, в ходе которого большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с РФ. Украина и ряд стран Запада не признали результаты голосования, однако в Москве настаивают, что процедура соответствовала нормам международного права.