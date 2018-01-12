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Российский адмирал призвал Украину уничтожить старые боеприпасы в Крыму

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Фото: ТАСС/Александр Неменов
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Украину нужно заставить уничтожить принадлежащие ей боеприпасы с давно истекшим сроком хранения, складированные в Крыму, считает бывший командующий Балтийским флотом адмирал Владимир Валуев.

Свое мнение он высказал в пятницу, 12 января.

«Украина давно должна была уничтожить эти боеприпасы. Надо ультимативно им поставить задачу, поскольку бесхозно брошенный боезапас представляет реальную угрозу», — цитирует его «РИА Новости».

Накануне президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия может передать Украине военные корабли и авиатехнику из Крыма, но боезапасы со складов не подлежат транспортировке, их нужно утилизировать.

27 сентября на складе боеприпасов в Винницкой области начался пожар. Инцидент произошел во время антитеррористических учений. Склад у поселка Калиновка к северу от Винницы занимает площадь 60 га, здесь хранятся в том числе боеприпасы к системам залпового огня «Град», «Ураган» и «Смерч». В результате разрывов снарядов были повреждены девять зданий. Согласно официальным данным военных, огнем уничтожено примерно 30% складов.

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