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Путин заявил о готовности России передать Украине военную технику из Крыма

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Россия готова передать Украине военную технику из Крыма. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с журналистами в редакции «Комсомольской правды».

«Мы готовы продолжить этот процесс: готовы передать военные корабли Украине, которые в Крыму еще есть, готовы передать авиационную технику, бронетехнику», — сказал он. 

При этом глава государства отметил, что техника сейчас находится в «плачевном состоянии». Он уточнил, что речь идет о «десятках кораблей, десятках боевых самолетов».

«Есть и значительный боезапас, но он, по данным наших военных экспертов, транспортировке не подлежит, это опасно, он подлежит утилизации на месте. Мы готовы пригласить украинских военных, чтобы они поучаствовали в утилизации этих боеприпасов», — заявил Путин. 

Крым с 2014 года является частью России. Полуостров вошел в состав РФ после проведенного там референдума, на котором более 90% жителей Крыма высказались за присоединение к России.

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