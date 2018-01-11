Путин заявил о готовности России передать Украине военную технику из Крыма

Россия готова передать Украине военную технику из Крыма. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с журналистами в редакции «Комсомольской правды».

«Мы готовы продолжить этот процесс: готовы передать военные корабли Украине, которые в Крыму еще есть, готовы передать авиационную технику, бронетехнику», — сказал он.

При этом глава государства отметил, что техника сейчас находится в «плачевном состоянии». Он уточнил, что речь идет о «десятках кораблей, десятках боевых самолетов».

«Есть и значительный боезапас, но он, по данным наших военных экспертов, транспортировке не подлежит, это опасно, он подлежит утилизации на месте. Мы готовы пригласить украинских военных, чтобы они поучаствовали в утилизации этих боеприпасов», — заявил Путин.

Крым с 2014 года является частью России. Полуостров вошел в состав РФ после проведенного там референдума, на котором более 90% жителей Крыма высказались за присоединение к России.