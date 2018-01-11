На Украине прокомментировали слова Путина о готовности передать технику из Крыма

Вопрос о готовности России передать Киеву оставшуюся украинскую военную технику из Крыма требует «очень тщательного изучения», заявил командующий Военно-морскими силами страны Игорь Воронченко.

«Это требует очень тщательного изучения, чтобы мы не остались, как говорят, разменной картой», — сказал он в эфире телеканала «112 Украина», передает ТАСС.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что РФ готова передать из Крыма оставшиеся украинские военные корабли, авиационную технику и бронетехнику. Он уточнил, что всё это сейчас находится в «плачевном состоянии».

Крым является частью России с 2014 года. На прошедшем тогда референдуме более 90% жителей полуострова высказались за присоединение к России.