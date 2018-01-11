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Украина призвала крымчан сообщать о призыве в российскую армию

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Прокуратура так называемой Автономной Республики Крым, продолжающая работать в Киеве после вхождения полуострова в состав России, призвала его жителей  уведомлять о получении повесток для призыва в российскую армию.

Как отмечается в сообщении на сайте организации, такие данные от крымчан планируют получать при личном обращении, а также по телефону и электронной почте. 

Вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс назвал идею киевских властей абсолютно бредовой и посоветовал им переключиться на военнослужащих США или Буркина-Фасо.

«Пусть они занимаются своими внутренними делами, а крымчан оставят в покое», — сказал он в разговоре с журналистами «РИА Новости».

Депутат также отметил, что стране лучше заняться «бандитскими формированиями, которые ходят с оружием по украинским городам и преследуют людей».

В декабре 2017 года глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о регулярных задержаниях украинских шпионов в республике. Также он назвал строительство полнопрофильного заграждения на границе с Украиной нормальным процессом.

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