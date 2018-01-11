Украина призвала крымчан сообщать о призыве в российскую армию

Прокуратура так называемой Автономной Республики Крым, продолжающая работать в Киеве после вхождения полуострова в состав России, призвала его жителей уведомлять о получении повесток для призыва в российскую армию.

Как отмечается в сообщении на сайте организации, такие данные от крымчан планируют получать при личном обращении, а также по телефону и электронной почте.

Вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс назвал идею киевских властей абсолютно бредовой и посоветовал им переключиться на военнослужащих США или Буркина-Фасо.

«Пусть они занимаются своими внутренними делами, а крымчан оставят в покое», — сказал он в разговоре с журналистами «РИА Новости».

Депутат также отметил, что стране лучше заняться «бандитскими формированиями, которые ходят с оружием по украинским городам и преследуют людей».

В декабре 2017 года глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о регулярных задержаниях украинских шпионов в республике. Также он назвал строительство полнопрофильного заграждения на границе с Украиной нормальным процессом.



