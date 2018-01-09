Украина усилила «угрожающие» направления границы

Госпогранслужба Украины (ГПСУ) усилила дополнительными резервами западную, восточную и северную границы страны, сообщается 9 января на сайте ведомства.

Согласно пресс–релизу, дополнительно было привлечено более 200 военнослужащих.

«Они будут выполнять задачи по охране государственной границы, будут предотвращать любые попытки переправки нелегальных мигрантов, коррупционные и контрабандные проявления, административные правонарушения и другие противоправные действия на границе Украины», — говорится в тексте.

Такое усиление продлится до конца января 2018 года в Черновицкой, Закарпатской и Волынской областях.

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о введении биометрического контроля на границах страны 1 сентября 2017 года. На пропускных пунктах система в полном объеме заработала с 1 января 2018 года.