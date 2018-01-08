Пассажиропоток на границе РФ и Украины в Крыму в праздники сравнялся с летним

Пассажиропоток в новогодние праздники возрос до показателей, характерных для летнего курортного сезона. Об этом сообщила в понедельник, 8 января, пресс-служба регионального Пограничного управления ФСБ России.

«Только за сутки 31 декабря ушедшего года количество пересекающих государственную границу превысило 11 тыс. человек и вышло на уровень суточных нагрузок в летний сезон», — говорится в сообщении ведомства.

Как передает ТАСС, пересекающие границу указывали причиной поездки желание «провести каникулы в кругу друзей и родственников». Отмечается, что погранслужба в праздничные дни работала в усиленном режиме.

Портал iz.ru писал о том, что в июле прошлого года, в разгар курортного сезона, на въезде в Крым со стороны Украины образовались многокилометровые очереди. Глава парламентского комитета Крыма по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк заявил, власти Украины намеренно чинят преграды для туристов.

Крым с 2014 года является частью России. Полуостров вошел в состав РФ после проведенного референдума, на котором более 90% жителей Крыма высказались за присоединение к РФ.