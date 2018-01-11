Президент России Владимир Путин посоветовал школьникам изучать историю Крыма, назвав ее «очень сложной и очень интересной». Об этом он сказал на встрече со школьниками-авторами лучших сочинений на тему «Россия, устремленная в будущее».

«Там кого только не было: и генуэзцы были, и исламские народы были, и представители иудаизма даже частично заходили на эту территорию», — сказал президент РФ.

Путин отметил, что история Крыма «показывает, насколько глубока и интересна российская история в целом».

Портал iz.ru писал о том, что Владимир Путин призвал развивать в России дистанционное образование, делая его более доступным для населения. Президент подчеркнул важность развития современных технологий «для такой большой страны, как Россия».