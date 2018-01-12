Главком ВМС Украины заступился за оставшуюся в Крыму военную технику

Командующий Военно-морскими силами Украины Игорь Воронченко заявил, что военная техника, оставшаяся на территории Крыма, не является хламом. Такое мнение он высказал 11 января в эфире телеканала «112 Украина».

По его словам, на территории полуострова остались восемь боевых кораблей и не на ходу из них был только один — большой десантный корабль «Ольшанский». «То, что говорят, что был хлам, — это не соответствует действительности», — подчеркнул вице-адмирал.

По словам Воронченко, помимо кораблей в Крыму находятся по два украинских батальона БМП и БТР, семь дивизионов артиллерии и четыре минометные батареи. Вся техника, по уверению главкома ВМС, находится в боеспособном состоянии, только бронетранспортеры требуют ремонта на 15–20%.

Он также добавил, что вопрос о готовности Москвы передать Киеву оставшуюся в Крыму украинскую военную технику следуют тщательно изучить, чтобы не стать «разменной картой».

11 января президент России Владимир Путин заявил о готовности вернуть Киеву украинские военные корабли, авиационную технику и бронетехнику, находящиеся на полуострове. Глава государства при этом добавил, что всё это сейчас находится в «плачевном состоянии».