Прямой эфир

Главком ВМС Украины заступился за оставшуюся в Крыму военную технику

0
Фото: ТАСС/Соколов Михаил
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Командующий Военно-морскими силами Украины Игорь Воронченко заявил, что военная техника, оставшаяся на территории Крыма, не является хламом. Такое мнение он высказал 11 января в эфире телеканала «112 Украина».

По его словам, на территории полуострова остались восемь боевых кораблей и не на ходу из них был только один — большой десантный корабль «Ольшанский». «То, что говорят, что был хлам, — это не соответствует действительности», — подчеркнул вице-адмирал.

По словам Воронченко, помимо кораблей в Крыму находятся по два украинских батальона БМП и БТР, семь дивизионов артиллерии и четыре минометные батареи. Вся техника, по уверению главкома ВМС, находится в боеспособном состоянии, только бронетранспортеры требуют ремонта на 15–20%.

Он также добавил, что вопрос о готовности Москвы передать Киеву оставшуюся в Крыму украинскую военную технику следуют тщательно изучить, чтобы не стать «разменной картой».

11 января президент России Владимир Путин заявил о готовности вернуть Киеву украинские военные корабли, авиационную технику и бронетехнику, находящиеся на полуострове. Глава государства при этом добавил, что всё это сейчас находится в «плачевном состоянии».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Кремле назвали причины возвращения военной техники из Крыма Украине
В Госдуме сравнили украинские корабли в Севастополе с металлоломом
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017