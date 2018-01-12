Сенатор рассказал о состоянии украинской военной техники

Реальное состояние всей украинской военной техники, в том числе оставшейся в Крыму, отражено в отчетах ВС Украины, имеющихся в открытом доступе, заявила порталу iz.ru член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Ольга Ковитиди.

Ранее, 11 января, на встрече с журналистами в редакции «Комсомольской правды» президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова передать Украине военную технику из Крыма. При этом глава государства отметил, что она сейчас находится в «плачевном состоянии». По его словам, речь идет о «десятках кораблей, десятках боевых самолетов». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что предложение Путина является еще одним жестом доброй воли для урегулирования конфликта на Востоке Украины.

«В настоящий период времени на Украине уже находится достаточно большое количество устаревшей военной техники, пребывающей на базах хранения, в арсеналах и ремонтных заводах. Так, только на Харьковском бронетанковом ремонтном заводе находится около 585 танков Т-64 и Т-72 различных модификаций. Все они числятся «избыточным имуществом», на балансе ВСУ не состоят и нуждаются в капитальном ремонте. Подобная картина наблюдается и на остальных четырех бронетанковых ремонтных заводах Украины. Именно поэтому заявление президента РФ Владимира Путина о передаче из Республики Крым Украине ее военной техники не обрадовало Украину, а потребовало, по мнению командующего Военно-морскими силами Украины Игоря Воронченкова, «очень тщательного изучения... и решения на уровне высшего политического руководства страны», — сказала Ковитиди.

Сенатор также привела в пример состояние украинской военной техники в Крыму.

«Ярким примером состояния украинской военной техники в Крыму является единственная в составе Военно-морских сил Украины дизель-электрическая подводная лодка «Запорожье», 1970 года выпуска, так ни разу и не погрузившаяся в Черное море. Подводная лодка, 20 лет входившая в состав Северного флота, досталась Украине после распада СССР. В составе ВМС Украины она стояла на приколе первоначально в связи с отсутствием средств на ремонт, а в последующем в связи с неверно приобретенными аккумуляторными батареями, которые не соответствовали габаритам подводной лодки. Расследованием этого «украинского военного хозяйствования» занималась Счетная палата Верховной рады Украины еще в 2010 году», – сказала Ковитиди.

При этом она подчеркнула, что основная база Черноморского флота РФ в Крыму, после воссоединения республики с Россией, вместе с ВМС РФ масштабно модернизируется, системно пополняясь боевыми кораблями, подводными лодками, катерами и вспомогательными судами нового поколения.

В то же время командующий Военно-морскими силами Украины Игорь Воронченко заявил, что военная техника, оставшаяся на территории Крыма, не является хламом. По его словам, ремонта требует только один корабль и несколько БТР.