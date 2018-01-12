В Кремле назвали причины возвращения военной техники из Крыма Украине

Предложение президента России Владимира Путина вернуть оставшуюся в Крыму военную технику и корабли Украине является еще одним жестом доброй воли для урегулирования конфликта на Востоке Украины. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Песков отметил, что ранее Россия уже занималась возвратом Украине ее техники, оставленной на полуострове, но после начала Киевом активных боевых действий на Донбассе этот процесс был остановлен.

Пресс-секретарь президента подчеркнул, что новый этап передачи кораблей и техники призван «сдвинуть процесс урегулирования с мертвой точки».

«Но вы знаете, что Путин неоднократно демонстрировал заинтересованность России в выводе наших отношений из того пике, в которое они вошли. Президент также говорил, что Россия больше других стран заинтересована в том, чтобы были реализованы Минские соглашения. Это, скажем так, еще один жест доброй воли, чтобы сдвинуть процесс мирного урегулирования с мертвой точки», –– сказал Песков.

Также он отметил, что для осуществления инициативы президента должен состояться контакт между военными.

«Конечно для определения всех параметров, как это будет осуществляться должны произойти контакты между военными», –– сказал представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что РФ настаивает на выполнении сторонами конфликта Минских договоренностей и на урегулировании ситуации в Донбассе.

«Россия заинтересована в имплементации мирных договоренностей. Что касается республик (Донецкая и Луганская народные республики. — Ред.) это вопрос который должен обсуждаться между представителями этих республик и Киева. К сторонам конфликта Россия не относится», –– добавил Песков.

11 января командующий ВМС Украины Игорь Воронченко заявил, что предложение РФ требует «очень тщательного изучения».