В Госдуме сравнили украинские корабли в Севастополе с металлоломом

Два десятка кораблей в Севастополе, которые ранее входили в состав военно-морских сил Украины, по своему состоянию близки к металлолому. Об этом 12 января заявил депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик.

По словам парламентария, корабли находились в плачевном состоянии еще на момент присоединения Крыма к России весной 2014 года.

«Сегодня на территории полуострова осталось порядка двух десятков кораблей бывших ВМСУ. Уже по состоянию на 2014 год их состояние сильно приблизилось к отметке «металлолом». Украинские корабли, которые остались в бухтах Севастополя, практически не обслуживались ВМСУ с 90-х годов», — цитирует Белика «РИА Новости».

Так, по его словам, большой десантный корабль «Константин Ольшанский» еще с 2013 года нуждался в капитальном ремонте, а дизельная подлодка «Запорожье» находилась в таком состоянии, что с базы на базу ее перемещали на буксире. Это происходило потому, что обслуживание флота Украины обычно сводилось к банальному «освоению» выделенных на ремонт средств, подчеркнул депутат.

О том, что Россия готова передать Украине военную технику из Крыма, президент РФ Владимир Путин заявил 11 января, подчеркнув, что техника находится в плачевном состоянии, а боезапас, который опасно транспортировать, следует утилизировать на месте.

Командующий военно-морскими силами страны Игорь Воронченко, комментируя слова Путина, сказал, что вопрос о готовности России передать Киеву оставшуюся украинскую военную технику из Крыма требует «очень тщательного изучения».