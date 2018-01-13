В Крыму показали состояние украинских кораблей

Оставшиеся в Крыму после вхождения полуострова в состав России украинские корабли находятся в плачевном состоянии. Кадры, на которых запечатлены ржавеющие суда, опубликовал телеканал «Звезда».

На видео можно увидеть морские тральщики «Чернигов» и «Черкассы», подводную лодку «Запорожье», корпус которой разъела ржавчина, и спасательное буксирное судно «Кременец».

11 января президент России Владимир Путин заявил о готовности передать Украине ее технику. Он уточнил, что речь идет о «десятках кораблей, десятках боевых самолетов, состояние которых плачевно».

При этом в Киеве завили, что подобное предложение требует «очень тщательного изучения. По мнению российского сенатора Ольги Ковитиди, Украина не выразила «восторга» от идеи возвращения своей техники, так как понимает, что она нуждается в капитальном ремонте.

В то же время командующий ВМС Украины Игорь Воронченко заявил, что военная техника, оставшаяся на территории Крыма, не является хламом.

12 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о причинах возвращения Украине ее техники.