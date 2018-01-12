Гройсману посоветовали провериться у психиатра после его слов о передаче Крыма

Заместитель председателя комитета Госсовета Крыма по межнациональным отношениям Юрий Гемпель прокомментировал слова премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, который предложил передать Киеву полуостров вместе с оставшейся там украинской техникой.

«Украинскому премьеру, вероятно, нужно сходить и провериться, нормальный он человек или нет», — сказал Гемпель в разговоре с журналистами RT.

По его словам, сейчас на Украине собрались люди, которые «должны находиться в психбольнице» и не могут выстраивать диалог. Гемпель отметил, что украинские власти до сих пор не осознают, что Крым вошел в состав России и «назад это никогда не вернется», так как решение было принято гражданами полуострова. Он уточнил, что Россия готова сотрудничать с Украиной, но пока не видит такого стремления со стороны Киева.

11 января российский лидер Владимир Путин заявил о готовности передать Украине ее военную технику из Крыма. Он уточнил, что речь идет о «десятках кораблей, десятках боевых самолетов».

Крым вошел в состав России после проведенного в 2014 году референдума, на котором подавляющее большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с РФ. Украина и ряд зарубежных стран Запада не признали результаты голосования, однако в России настаивают, что процедура соответствовала нормам международного права.