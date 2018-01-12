Киев «прорабатывает» вопрос о возвращении военной техники из Крыма

Киев занимается изучением возможности возвращения военной техники из Крыма по предложению России. Об этом в пятницу, 12 января, заявила пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца.

«В МИДе вопрос о возможном возвращении Украине техники, которая осталась в Крыму после аннексии, прорабатывается», — сказала Беца телеканалу «112 Украина».

Она отметила, что «вопрос имеет много аспектов». Президент России Владимир Путин 11 января заявил о готовности передать Украине ее военную технику. Российский лидер уточнил, что речь идет о «десятках кораблей, десятках боевых самолетов».

Портал iz.ru писал о заявлении экс-командующего Балтийским флотом адмирала Владимира Валуева о том, что Украину нужно заставить уничтожить принадлежащие ей боеприпасы с истекшим сроком хранения, которые хранятся в Крыму. По его словам, снаряды «представляет реальную угрозу».