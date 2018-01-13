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Пушков назвал неудачной шуткой заявление Гройсмана о передаче Крыма

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Глава Комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков назвал неудачной шуткой заявление премьер-министра Украины Владимира Гройсмана о том, что Киев готов принять украинский флот вместе с Крымом. Об этом он написал в своем микроблоге в Twitter.

Так сенатор прокомментировал ответ главы правительства Украины на предложение президента России вернуть властям республики украинскую военную технику, которая осталась на Крымском полуострове после его вхождения в состав РФ.

«Гройсман неудачно пошутил: Киев не готов никого принять — нет ни денег, ни кредитов, в казне — 5 млрд, а надо отдавать 38. Наглость, говорят, второе счастье, но в этом случае скорее признак небольшого ума», — отметил Алексей Пушков.

Ранее портал iz.ru писал, что зампред комитета Госсовета Крыма по межнациональным отношениям Юрий Гемпель посоветовал премьер-министру Украины Владимиру Гройсману провериться у психиатра, комментируя его ответ на предложение Владимира Путина.

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