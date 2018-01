В Совфеде назвали провокацией совместные учения Украины и США в Черном море

Совместные учения Военно-морских сил Украины и США в Черном море являются провокацией п отношению к России. Об этом заявил зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

«Это своего рода политическая демонстрация гегемонистских устремлений США: «Мы везде и всюду, и нам есть до всего дело», — цитирует «РИА Новости» сенатора.

При это Клинцевич отметил, что в случае представления опасности для РФ американский эсминец будет нейтрализован.

«Он, что называется, постоянно находится на мушке и в случае каких-либо агрессивных действий будет нейтрализован», — добавил сенатор.

Также он подчеркнул, что учения США и Украины ухудшат и без того напряженные отношения Москвы и Вашингтона.

«Пожалуй, лишь Киев может считать себя стороной, набравшей очки по результатам этого визита. Я имею в виду получение им очередного американского «одобрямса» своего курса. Но это выигрыш исключительно тактический, который неизбежно обернется стратегическим поражением», — сказал Клинцевич.

12 января украинская морская авиация провела совместные тренировки типа PASSEX с американским эсминцем «Кэрни». Как заявили в Киеве, стороны отработали взаимодействия по стандартам НАТО.

«Кэрни» вошел в Одессу 8 января. Он стал первым кораблем ВМС США, вошедшим в акваторию Черного моря в 2018 году.

По словам командования американского 6-го флота, визит эсминца демонстрирует совместную приверженность продвижению стабильности в Черном море.

.@USNavy boosts patrols in BlackSea amid tensions in region: #FWDdeployed to Rota & on its 4th patrol in support of regional allies & partners, Arleigh Burke-class AEGIS guided missile @USNavyEurope destroyer USS Carney DDG64 transits Bosphorus towards BlackSea #steadypresence pic.twitter.com/uM4rU5d4wH