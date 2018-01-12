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В Совфеде назвали провокацией совместные учения Украины и США в Черном море

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Совместные учения Военно-морских сил Украины и США в Черном море являются провокацией п отношению к России. Об этом заявил зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

«Это своего рода политическая демонстрация гегемонистских устремлений США: «Мы везде и всюду, и нам есть до всего дело», — цитирует «РИА Новости» сенатора.

При это Клинцевич отметил, что в случае представления опасности для РФ американский эсминец будет нейтрализован.

«Он, что называется, постоянно находится на мушке и в случае каких-либо агрессивных действий будет нейтрализован», — добавил сенатор.

Также он подчеркнул, что учения США и Украины ухудшат и без того напряженные отношения Москвы и Вашингтона.

«Пожалуй, лишь Киев может считать себя стороной, набравшей очки по результатам этого визита. Я имею в виду получение им очередного американского «одобрямса» своего курса. Но это выигрыш исключительно тактический, который неизбежно обернется стратегическим поражением», — сказал Клинцевич.

12 января украинская морская авиация провела совместные тренировки типа PASSEX с американским эсминцем «Кэрни». Как заявили в Киеве, стороны отработали взаимодействия по стандартам НАТО.

«Кэрни» вошел в Одессу 8 января. Он стал первым кораблем ВМС США, вошедшим в акваторию Черного моря в 2018 году.

По словам командования американского 6-го флота, визит эсминца демонстрирует совместную приверженность продвижению стабильности в Черном море.

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