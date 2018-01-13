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Экс-главком ВМС Украины положительно оценил модернизацию флота в Крыму

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Фото: РИА Новости/Василий Батанов
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Экс-главком ВМС Украины Сергей Гайдук признал эффективность модернизации российского Черноморского флота в Крыму после перехода полуострова в состав РФ. Об этом он заявил в эфире телеканала «112 Украина».

«Российская Федерация эти три с половиной года использовала, в отличие от Украины, очень мощно. Фактически с 14-го по 17-й год Черноморский флот РФ пополнился носителями управляемого оружия — это современные подводные лодки, надводные корабли, катера, береговые ракетные ударные комплексы», — подчеркнул бывший главнокомандующий.

Сергей Гайдук отметил, что за эти годы руководство РФ обновило военно-техническую базу в Крыму и создало в регионе межвидовую группировку войск в противовес странам НАТО в Восточной Европе. В нее вошел личный состав, который получил опыт применения ракетного оружия во время операции в Сирии.

11 января президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова передать Киеву украинскую военную технику, которая осталась в Крыму. Премьер-министр республики Владимир Гройсман в ответ предложил России вместе с флотом «вернуть Крым».

Напомним, Крым вошел в состав РФ по итогам проведенного в регионе референдума, в ходе которого абсолютное большинство жителей полуострова высказались в поддержку воссоединения с Россией.

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