Прямой эфир

Украине посоветовали заручиться поддержкой африканских стран в ООН

0
Фото: Global Look Press/Kim Petersen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Украина сможет более эффективно отстаивать свои интересы в ООН, если заручиться поддержкой африканских государств. Такую точку зрения высказал сооснователь Центра исследований Африки Александр Мишин.

Эксперт указал на тот факт, что треть голосов в ООН принадлежат африканским странам. Их поддержка помогла бы Киеву продвигать резолюции, которые будут защищать интересы Украины.

«Как это ни парадоксально, но африканские страны могут дать большое количество голосов для того, чтобы решения, которые необходимы Украине на международном уровне, были одобрены», — рассказал Мишин в интервью украинскому изданию «Апостроф».

Он также указал, что российские дипломаты активно сотрудничают с представителями африканских государств. Представители же Украины не дорабатывают в данном направлении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Украина возмутилась французскими глобусами с российским Крымом
Украина призналась в планах взорвать идущий в Европу газопровод

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017