Украине посоветовали заручиться поддержкой африканских стран в ООН

Украина сможет более эффективно отстаивать свои интересы в ООН, если заручиться поддержкой африканских государств. Такую точку зрения высказал сооснователь Центра исследований Африки Александр Мишин.

Эксперт указал на тот факт, что треть голосов в ООН принадлежат африканским странам. Их поддержка помогла бы Киеву продвигать резолюции, которые будут защищать интересы Украины.

«Как это ни парадоксально, но африканские страны могут дать большое количество голосов для того, чтобы решения, которые необходимы Украине на международном уровне, были одобрены», — рассказал Мишин в интервью украинскому изданию «Апостроф».

Он также указал, что российские дипломаты активно сотрудничают с представителями африканских государств. Представители же Украины не дорабатывают в данном направлении.