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Украина призналась в планах взорвать идущий в Европу газопровод

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Фото: Global Look Press/ZUMA/NurPhoto/Danil Shamkin
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Замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрий Грымчак заявил, что в 2014-2015 годах на государственном уровне планировался подрыв идущего в Европу газопровода.

«Вы думаете, не было планов подорвать газопроводную систему с нашей стороны? Я вам о государственных планах рассказываю», — сказал Грымчак в эфире телеканала ZIK.

По его словам, газовая магистраль — один из сдерживающих факторов вооруженного конфликта в Донбассе. При этом Грымчак считает, что сегодня Россия «делает все, чтобы построить в обход Украины газопровод».

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что реализация проекта «Северный поток — 2» может стать смертельной для Украины. В то же время президент Украины Петр Порошенко сообщил, что газопровод представляет угрозу не только для Украины, но и для всей Европы.

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