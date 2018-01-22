Украинские гастарбайтеры пожаловались на рабские условия труда в ЕС

Украинское издание «Страна.ua» опросило граждан республики, устроившихся на работу в Евросоюзе после вступления в силу безвизового режима.

По информации портала, трудиться без рабочих виз и только по биометрическому паспорту можно в Польше и Венгрии. На заработки туда уже выехали «сотни тысяч украинцев», однако условия работы там большинство гастарбайтеров характеризует как рабские.

Зарплата за рубежом для украинцев в среднем составляет от 16 до 20 тыс. гривен (порядка 30–40 тыс. рублей), в большинстве случаев устроиться удается на заводы, фабрики и стройки. Однако многие жалуются, что не всегда получают сумму, оговоренную при заключении контракта.

«Тут часто штрафуют на ровном месте. Выбежал перекурить на пару минут не в перерыв — штраф. Плохо, по их мнению, почистил лапку — еще один. Все придумывают, чтобы недоплатить», — рассказывает уроженка Тернопольской области, устроившаяся в цех по обработке и фасовке куриных лапок в Польше.

По словам женщины, работать приходится по 16–18 часов как в ночные, так и в дневные смены в постоянном холоде.

Еще одна украинка, приехавшая на заработки в ЕС из Хмельницкой области, пожаловалась на суровые отношения в коллективе.

«На курах, рыбе, на мясокомбинатах, что в Польше, что в Венгрии работа супертяжелая. Разделывать тушки надо большим ножом. Работа если не конвейер, то бригада по пять-семь человек. В бригаду ставят двух новичков, которые никак не смогут сразу справляться с работой. В коллективе их съедают заживо, потому что они мешают другим заработать. Мокро и холодно. Жилья и питания дармового нет — все высчитывают после оплаты труда. Просто не каждый работодатель об этом честно говорит», — заключила женщина.

В то же время сами украинцы отмечают ненадлежащее поведение соотечественников, приезжающих трудиться в ЕС.

«За некоторых наших хлопцев стыдно становится — пьют, тащат все, что плохо лежит. Лучше таким дома оставаться и не позориться. А то местные потом всех украинцев алкашами и ворюгами считают. За пьянки, дебоши, воровство тут сразу дают пинка под зад, без разговоров. Заработанного ясно, что не получишь», — рассказал уроженец Закарпатской области.

Безвизовый режим между Украиной и Евросоюзом для обладателей биометрического загранпаспорта действует с 11 июня 2017 года. При этом права на работу или учебу такой режим не дает. Евросоюз оставляет за собой право приостановить безвизовый режим с Украиной в случае проблем с миграцией и безопасностью.