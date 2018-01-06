Посол Британии исключила смягчение условий визового режима для Украины

Лондон пока не видит возможностей для визовой либерализации с Украиной, заявила посол Великобритании в этой стране Джудит Гоф.

По ее словам, для Соединенного Королевства сейчас главное получить подтверждение того, что выдача виз украинцам отвечает всем требованиям безопасности.

Дипломат напомнила об инциденте, когда паспорт гражданина Украины получил представитель иного государства, который стрелял в чеченских выходцев Адама Осмаева и Амину Окуеву под Киевом.

Гоф отметила, что королевство ожидает «надлежащего расследования» этого факта, сообщает «Федеральное агентство новостей».

«Поскольку в ином случае либерализация угрожает уже Великобритании и безопасности ее граждан», — добавила она.

Ранее глава МИД Германии заявил, что не видит Украину в Евросоюзе в ближайшие годы, так как Киев в полной мере не занимается реализацией реформ, которых требует Брюссель.