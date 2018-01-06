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При въезде на Украину 15,5 тыс. россиян прошли биометрический контроль

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Фото: ТАСС/Петр Сивков
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Порядка 15,5 тыс. россиян прошли биометрический контроль при въезде на Украину с начала 2018 года. В общей сложности контроль прошли более 22,5 тыс. человек. Об этом сообщил в эфире телеканала «112.Украина» помощник главы Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян.

«Это граждане 70 стран, которые, согласно решению СНБО, должны проходить биометрический контроль. Из этих 22,5 тыс. почти 15,5 тыс. — граждане Российской Федерации», — отметил Слободян.

По его словам, база биометрического контроля только начала наполняться, в связи с чем связывать недопуск граждан на Украину с ее функционированием пока преждевременно. Слободян подчеркнул, что серьезных проблем с системой биометрического контроля не выявлено, и она работает эффективно.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко подписал указ о введении биометрического контроля на границах страны 1 сентября 2017 года. На пропускных пунктах система в полном объеме заработала с 1 января 2018 года.

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