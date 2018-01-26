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Порошенко рассказал о перспективах вступления Украины в Евросоюз

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Фото: REUTERS/Denis Balibouse
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Украина получит шанс на вступление в ЕС через три года, выразил уверенность президент страны Петр Порошенко на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе в пятницу, 26 января.

Он отметил, что поддержит Украину в этом Литва и Польша.

«Украина к 2021 году с поддержкой Польши и Литвы будет иметь перспективу членства в ЕС», — сказал Порошенко, сообщает ТАСС.

Накануне сообщалось, что президент Литвы Даля Грибаускайте заявила, что Украина сохраняет перспективную возможность стать членом Евросоюза.

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