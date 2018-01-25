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Президент Литвы рассказала о шансах Украины стать членом Евросоюза

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Фото: Global Look Press/Dominika Zarzycka
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Украина сохраняет перспективную возможность стать членом Евросоюза, заявила президент Литвы Даля Грибаускайте, находящаяся на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

ТАСС сообщает, что политик заявила об этом по телефону в эфире национального радио.

Грибаускайте не стала обсуждать конкретные сроки возможного вступления Украины в ЕС, но отметила, что такая возможность существует. «Возможность для каждой страны на том или ином историческом этапе добиться своей цели существует», — сказала она на вопрос о реальности членства Украины в ЕС.

Литовский лидер отметила, что всё зависит от обстоятельств, от развития событий, сплочения «всех усилий страны в достижении конкретной цели». Грибаускайте заверила, что Литва поддержит Украину в процессе евроинтеграции.

Напомним, что безвизовый режим между Украиной и Евросоюзом для обладателей биометрического загранпаспорта действует с 11 июня 2017 года. В январе стало известно, что украинские гастарбайтеры пожаловались на рабские условия труда в ЕС.

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