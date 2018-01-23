Вучич заявил о нежелании ЕС принимать Сербию без решенного вопроса с Косово

Сербия не сможет войти в состав Евросоюза, пока не будет решен вопрос о границах с непризнанной республикой Косово. Об этом заявил президент Сербии Александар Вучич в эфире телеканала HappyTV.

«Сербии не позволят вступить в ЕС без ясно решенного вопроса границ. Как мы его решим — другой вопрос. Хотим ли мы его решать? Народ, несомненно, должен на референдуме сказать, что думает об этом», — приводит его слова ТАСС.

Глава республики также отметил, что он не станет отклоняться от возможности заключить соглашение с Косово о границах, но объявит о своем решении «через два или два с половиной месяца». При этом Александар Вучич подчеркнул, что, если народ не поддержит его позицию, это станет поражением для его политики.

В июле 2017 года сербский лидер объявил о намерении начать широкий общественный диалог по статусу Косово. 16 октября Александар Вучич заявил, что власти подготовят предложения по решению этой проблемы к марту 2018 года. Ряд представителей общественности восприняли этот шаг как попытку «отдать» Косово в обмен на вступление Сербии в Евросоюз.

20 января президент Сербии Александар Вучич призвал проживающих в Косово сербов не уезжать из региона.