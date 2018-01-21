Вучич на встрече с сербами в Косово обещал подарить им дом и трактор

Президент Сербии Александр Вучич на встрече с жителями поселка Лапле-Село близ Приштины (самопровозглашенная республика Косово) пообещал предоставить одному из участников встречи дом, а другому — трактор.

По данным ТАСС, на встрече с Вучичем присутствовали сербы со всего Косово. Изначально в актовом зале поселкового дома культуры собралось около 100 человек. Однако позже в зале стали собираться другие люди, особенно когда стало известно, что Вучич готов оказать жителям необходимую помощь. Сербский президент заявил, что сможет предоставить жилье и технику нескольким жителям.

«Для меня не проблема всех выслушать, но прошу вас иметь в виду, что мы движемся в ограниченном пространстве по тонкому лезвию», — приводит агентство слова Вучича.

Собравшиеся на встрече затронули такие темы, как безработица, жилищные вопросы, получение образования на родном языке, медицина, социальные проблемы. Также сербы пожаловались на то, что албанцы похищают людей и требуют за них выкуп.

Визит Вучича в Косово был организован в связи с убийством лидера сербской партии «Свобода, демократия, правда» Оливера Ивановича. До прибытия в Лапле-Село президент Сербии еще около трех часов отвечал на вопросы жителей Косовска-Митровицы, где был убил сербский политик. Сербский лидер возложил цветы к месту убийства Ивановича и призвал сербов не уезжать из Косово.

Убийство Оливера Ивановича произошло утром 16 января возле штаб-квартиры его партии. Политик получил не менее пяти огнестрельных ранений и скончался на месте. Александр Вучич назвал убийство Ивановича террористическим актом.