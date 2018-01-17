Семья политика Оливера Ивановича покидает Косово после его убийства

Семья лидера сербской партии «Свобода, демократия, правда» Оливера Ивановича, убитого в Косове, решила покинуть Косовска-Митровицу. Близкие покойного намерены перебраться в Белград к родственникам, сообщил газете The Telegraf брат покойного Мирослав Иванович.

«Наши родители похоронены в Подгорице по их исключительному желанию. Поэтому после убийства Оливера мы сели и обсудили всё в семейном кругу. Так как наша семья будет в Белграде, а кое-кто уже живет здесь, нашим желанием было, чтобы он был рядом с нами, чтобы можно было приходить на могилу», — заявил Мирослав Иванович.

Ранее портал iz.ru сообщал, что Оливер Иванович будет похоронен в Сербии. Проститься с политиком пришли сотни людей. Тело политика перевезут в Белград и похоронят на Новом кладбище.

Убийство Оливера Ивановича произошло утром 16 января возле штаб-квартиры его партии. Политик получил не менее пяти огнестрельных ранений и скончался на месте. Президент Сербии Александр Вучич назвал убийство Ивановича террористическим актом.