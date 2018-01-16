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Москва осудила убийство сербского политика в Косово

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Убийство известного сербского политика Оливера Ивановича является подлым актом и сведением политических счетов. Об этом говорится в официальном заявлении МИД России.

В дипведомстве подчеркнули, что убийство Ивановича может привести к разрастанию атмосферы террора и рецидивам межэтнического конфликта в регионе.

Москва также обратилась ко всем международным присутствиям в Косово предпринять меры для предотвращения возможных инцидентов в крае.

«Рассчитываем на то, что соответствующие структуры проведут доскональное расследование произошедшего и выявят виновных, которые понесут заслуженное наказание», — резюмировали в МИД.

Как писал портал iz.ru, во вторник, 16 января, был убит один из лидеров косовских сербов Оливер Иванович. Политика расстреляли у входа в офис его партии. Власти Сербии расценили убийство политика как «террористический акт».

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