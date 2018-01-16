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Сербия назвала терактом убийство политика Ивановича в Косово

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Фото: TASS/A Bobo/PIXSELL/PA Images
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Сербия расценивает убийство политика Оливера Ивановича в Косово как «террористический акт». С таким заявлением выступил президент страны Александр Вучич.

«Для государства Сербии — это террористический акт, и так мы и будем к этому относиться», — приводит РИА «Новости» слова сербского президента.

Оливер Иванович являлся одним из лидеров косовских сербов. С 2014 года политик и еще четверо сербов находились под стражей по обвинению в военных преступлениях в отношении албанского народа.

В январе 2016 года Ивановича приговорили к девяти годам тюрьмы, однако позднее приговор был отменен, а дело отправлено на пересмотр.

Сербский политик был убит утром во вторник, 16 января. Покушение на Ивановича было совершено у здания его партии. Он получил не менее пяти огнестрельных ранений и скончался на месте.

Стоит отметить, что в связи с убийством Ивановича сербская делегация приняла решение о приостановке технического диалога с Приштиной в Брюсселе.

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