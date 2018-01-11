Сербия заявила о последствиях после отказа главе Генштаба в визе США

Отказ Соединенных Штатов выдать визу начальнику Генштаба Сербии Лубише Диковичу, несмотря на приглашение на Конференцию по борьбе с экстремистскими организациями, будет иметь негативные последствия для военного сотрудничества двух стран. Об этом в четверг заявил сербский министр обороны Александр Вулин. Об этом сообщает издание Danas.

По словам главы военного ведомства, сербская сторона требовала объяснений, однако официального объяснения от американцев получено не было.

«Мы требовали, требуем и будем требовать их снова от посольства США в Сербии. С огромным нетерпением ожидаем, что нам скажут, как возможно не дать визу генералу Диковичу для поездки, в которую его пригласили американцы, а не для его личной поездки или поездки от армии Сербии», — подчеркнул Вулин.

Пока инцидент не разрешится, эта ситуация и далее будет нести негативные последствия, добавил министр обороны Сербии.

Сербские СМИ сообщали ранее со ссылкой на источники, что отказ в визе Лубише Диковичу связан с посещением начальником Генштаба Сербии российско-белорусских учений «Запад-2017», передает RT.

Портал iz.ru писал ранее, что режиссер Эмир Кустурица заявил, выступая на церемонии вручения государственных наград Республики Сербской (РС) в Баня-Луке, что западные силы проводят на протяжении последних 700 лет политику геноцида в отношении сербского народа.